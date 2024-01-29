російську фігуристку Валієву позбавили золотої медалі та дискваліфікували на 4 роки
Київ • УНН
Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки і позбавив її всіх нагород з 25 грудня 2021 року через позитивний допінг-тест.
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську фігуристку Камілу Валієву на чотири роки та позбавив її останніх нагород. Про це повідомляє пресслужба CAS, передає УНН.
Деталі
Згідно з рішенням CAS, дискваліфікація Валієвої починається з 25 грудня 2021 року з з позбавленням усіх нагород, отриманих за цей період.
Того дня 15-річна Валієва стала чемпіонкою Росії з фігурного катання та забезпечила собі путівку на Олімпіаду-2022. У той же день вона пройшла традиційний допінг-тест для переможців і призерів, який виявився позитивним: в ньому виявили заборонений для спортсменів триметазидин.
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Проте, про це стало відомо лише після командного турніру на Олімпіаді в Пекіні, який виграла команда фігуристів з рф. Церемонія нагородження не відбулася (решта команд ще чекають на олімпійські медалі), але Валієву все одно допустили до участі в особистому турнірі, де вона посіла четверте місце.
Перше та друге місця посіли росіянки Анна Щербакова та Олександра Трусова, третє – японка Каорі Сакамото.
Доповнення
У грудні 2022 року Дисциплінарний антидопінговий комітет Росії (ДАК РУСАДА) визнав Валієву невинною, але анулював її перемогу на передолімпійському чемпіонаті росії.
Апеляції на це рішення подали ISU, WADA та RUSADA (дисциплінарний комітет діє незалежно від нього). Останній визнав провину Валієвої, але попросив м'яке покарання.
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