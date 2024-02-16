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Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 16:41  •  20596 просмотра

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Дарья Белодед завоевала бронзу на турнире Grand Slam в Баку, победив Джули Бурскенс из Нидерландов, что стало ее первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую награду на турнире Grand Slam в Баку. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали 

В схватке за "бронзу" в весовой категории до 57 кг наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 и двукратная чемпионка мира иппоном одолела Джули Бюрскенс из Нидерландов

- рассказали в Минмолодежи.

Отмечается, что для 23-летней Дарьи Белодед турнир в Баку стал первым стартом с октября 2023 года.

Тогда лидер сборной Украины вынуждена была досрочно завершить сезон из-за проблем со спиной.

Справочно

Турниры уровня Грэндслем входят в отборочный цикл Олимпиады-2024: спортсмены соревнуются за баллы в квалификационном рейтинге, который станет определяющим в распределении путевок на Игры в Париже.

В состав Украины на турнир в Баку вошли десять спортсменов. В частности, впервые в сезоне-2024 в заявку на соревнования попала олимпийская призерка Дарья Билодид, которая не выступала полгода из-за травмы спины.

Напомним

Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

С фрагментами Эйфелевой башни: МОК презентовал уникальные медали Олимпиады-20248 февраля 2024, 14:13 • 109001 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

СпортОлимпиада
parizhПариж
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Дзюдоїстка Білодід виборола "бронзу" на турнірі серії Грендслем у Баку
Judoka Bilodid wins bronze medal at the Greenslam tournament in Baku
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Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

Дарья Белодед завоевала бронзу на турнире Grand Slam в Баку, победив Джули Бурскенс из Нидерландов, что стало ее первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.

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