Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую награду на турнире Grand Slam в Баку. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

В схватке за "бронзу" в весовой категории до 57 кг наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 и двукратная чемпионка мира иппоном одолела Джули Бюрскенс из Нидерландов - рассказали в Минмолодежи.

Отмечается, что для 23-летней Дарьи Белодед турнир в Баку стал первым стартом с октября 2023 года.

Тогда лидер сборной Украины вынуждена была досрочно завершить сезон из-за проблем со спиной.

Справочно

Турниры уровня Грэндслем входят в отборочный цикл Олимпиады-2024: спортсмены соревнуются за баллы в квалификационном рейтинге, который станет определяющим в распределении путевок на Игры в Париже.

В состав Украины на турнир в Баку вошли десять спортсменов. В частности, впервые в сезоне-2024 в заявку на соревнования попала олимпийская призерка Дарья Билодид, которая не выступала полгода из-за травмы спины.

Напомним

Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

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