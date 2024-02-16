Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку
Киев • УНН
Дарья Белодед завоевала бронзу на турнире Grand Slam в Баку, победив Джули Бурскенс из Нидерландов, что стало ее первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую награду на турнире Grand Slam в Баку. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
В схватке за "бронзу" в весовой категории до 57 кг наша бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 и двукратная чемпионка мира иппоном одолела Джули Бюрскенс из Нидерландов
Отмечается, что для 23-летней Дарьи Белодед турнир в Баку стал первым стартом с октября 2023 года.
Тогда лидер сборной Украины вынуждена была досрочно завершить сезон из-за проблем со спиной.
Справочно
Турниры уровня Грэндслем входят в отборочный цикл Олимпиады-2024: спортсмены соревнуются за баллы в квалификационном рейтинге, который станет определяющим в распределении путевок на Игры в Париже.
В состав Украины на турнир в Баку вошли десять спортсменов. В частности, впервые в сезоне-2024 в заявку на соревнования попала олимпийская призерка Дарья Билодид, которая не выступала полгода из-за травмы спины.
Напомним
Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.
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Дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на турнире серии Грэндслем в Баку
Дарья Белодед завоевала бронзу на турнире Grand Slam в Баку, победив Джули Бурскенс из Нидерландов, что стало ее первым соревнованием за шесть месяцев после травмы спины.
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