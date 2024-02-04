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Акробатична група приносить Україні першу медаль чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі

Акробатична група приносить Україні першу медаль чемпіонату світу з водних видів спорту в Катарі

Київ • УНН

 • 75315 перегляди

Збірна України з спортивного плавання завоювала першу медаль на чемпіонаті світу в Катарі, здобувши срібло в групових змаганнях.

Сьогодні представниці артистичного плавання вибороли для України першу медаль на чемпіонаті світу, який триває у Катарі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національна олімпійська збірна України, пише УНН

Представниці артистичного плавання відкрили лік українським нагородам на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у місті Доха (Катар). На другу сходинку п’єдесталу пошани зійшла наша акробатична група у складі Марти Фєдіної, Марини Алексіївої, Влади Алексіївої, Олександри Горецької, Вероніки Гришко, Дар'ї Мошинської, Анастасії Шмоніної та Валерії Тищенко

- йдеться у повідомленні.

Українки набрали за свій виступ 243.3167, показавши другий результат серед 12-ти команд-учасниць фіналу, поступившись 0,8600 бала лише суперницям з Китаю.

Доповнення 

Як зазначається, срібло, яке виборола сьогодні у Досі акробатична група, стало ювілейною 25-ю нагородою збірної України в артистичному плаванні на чемпіонатах світу.

"Вперше наші синхроністки здобули медаль світового гатунку у Барселоні-2013. Відтоді жоден чемпіонат світу не обходився без представниць України на п’єдесталі пошани", - зазначається у повідомленні. 

Як повідомляється, Україна на чемпіонатах світу в артистичному плаванні загалом виборола 3 золоті, 7 срібних та 15 бронзових медалей.

Бій між Усиком та Ф'юрі за титул чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії04.02.24, 12:38 • 31546 переглядiв

Тетяна Краєвська

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