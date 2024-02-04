Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре
Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.
На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.
В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации
Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.
Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії
Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.
Из-за боевых действий и технических причин есть проблемы со светом в шести областях - Минэнерго
Из-за вражеских обстрелов и технических проблем, по данным министерства энергетики, обесточены потребители в шести областях Украины.
На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.
Украинские войска уничтожили более 50 российских военных и центр управления беспилотниками в Херсонской области.
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.
Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине
Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.
В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области
Украинские беспилотники якобы атаковали инфраструктурные объекты связи в российском селе вблизи украинской границы.
Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области
Президент Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской области, заменив Юрия Малашко, который передал свои достижения новой команде.