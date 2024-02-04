Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

Сегодня представительницы артистического плавания завоевали для Украины первую медаль на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальная олимпийская сборная Украины, пишет УНН.

Представительницы артистического плавания открыли счет украинским наградам на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в городе Доха (Катар). На вторую ступеньку пьедестала почета взошла наша акробатическая группа в составе Марты Фединой, Марины Алексиивой, Влады Алексиивой, Александры Горецкой, Вероники Гришко, Дарьи Мошинской, Анастасии Шмониной и Валерии Тищенко - говорится в сообщении.

Украинки набрали за свое выступление 243.3167, показав второй результат среди 12-ти команд-участниц финала, уступив 0,8600 балла лишь соперницам из Китая.

Дополнение

Как отмечается, серебро, которое завоевала сегодня в Дохе акробатическая группа, стало юбилейной 25-й наградой сборной Украины в артистическом плавании на чемпионатах мира.

"Впервые наши синхронистки получили медаль мирового уровня в Барселоне-2013. С тех пор ни один чемпионат мира не обходился без представительниц Украины на пьедестале почета", - отмечается в сообщении.

Как сообщается, Украина на чемпионатах мира в артистическом плавании в целом завоевала 3 золотые, 7 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии