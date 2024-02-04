Акробатическая группа приносит Украине первую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  171533 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  270323 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  273619 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  239656 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  238225 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  206364 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  165323 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  164504 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  177470 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171163 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Сборная Украины по спортивному плаванию завоевала первую медаль на чемпионате мира в Катаре, получив серебро в групповых соревнованиях.

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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который установил рекорд Украины по перемещению тракторного прицепа с людьми, погиб, борясь против российских оккупантов в Украине.

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На войне с российскими оккупантами погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Парламентский комитет хочет пригласить представителей министерства обороны на свое заседание на следующей неделе, чтобы разъяснить вопросы относительно нового законопроекта о мобилизации, в том числе относительно получения повесток через электронный кабинет.

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В профильном комитете Рады хотят разъяснений некоторых вопросов от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации

Нацотбор на "Евровидение": уже более миллиона украинцев проголосовали в Дії

Более 1 миллиона украинцев проголосовали через приложение "Дія" за представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение", установив новый рекорд участия в голосовании.

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Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.

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Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.

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Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

Украинские беспилотники якобы атаковали инфраструктурные объекты связи в российском селе вблизи украинской границы.

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В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области

Президент Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской области, заменив Юрия Малашко, который передал свои достижения новой команде.

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Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области