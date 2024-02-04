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Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии

Бой между Усиком и Фьюри за титул чемпиона мира в супертяжелом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 10:38  •  6369 просмотра

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Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе перенесен на 18 мая в Эр-Рияде.

Боксеры Александр Усик и Тайсоном Фьюри встретятся на ринге 18 мая. Украинец и британец будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом сообщили промоутеры Фьюри  Queensberry Promotions, передает УНН.

Детали

Безоговорочный бой за титул чемпиона в тяжелом весе между @Tyson_Fury и @usykaa перенесен на 18 мая в Эр-Рияде.

- говорится в сообщении

.

Дополнительно

Вечером 2 февраля, представители британского боксера Queensberry Promotions сообщили об отмене боя на своих официальных ресурсах, в том числе и на платформе Инстаграм. На последней они опубликовали то самое рассечение, из-за которого собственно и отменили бой.

Отметим, что бой между Усиком и Фьюри должен был определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Когда именно состоится исторический боксерский поединок на данный момент не известно.

По данным СМИ, украинский боксер рассматривает возможность провести поединок с Филипом Хрговичем. Хорват является обязательным претендентом на встречу с украинцем за титул IBF.

Напомним

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри должен был состояться 17 февраля. Однако в пятницу, 2 февраля, Фьюри получил рассечение над глазом во время подготовительного спарринга. Боксеру наложили швы, однако из-за этой травмы он не успеет подготовиться к поединку, запланированному на 17 февраля.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Спорт
oleksandr-usykАлександр Усик
Бій між Усиком та Ф'юрі за титул чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії
The fight between Usyk and Fury for the world heavyweight title will take place on May 18 in Saudi Arabia
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