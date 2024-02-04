Бій між Усиком та Ф'юрі за титул чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії
Київ • УНН
Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді.
Боксери Олександр Усик та Тайсоном Ф'юрі зустрінуться на ринзі 18 травня. Українець та британець боротимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Про це повідомили промоутери Ф’юрі Queensberry Promotions,, передає УНН.
Деталі
Беззаперечний бій за титул чемпіона у важкій вазі між @Tyson_Fury І @usykaa перенесено на 18 травня в Ер-Ріяді.
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Ввечері 2 лютого, представники британського боксера Queensberry Promotions повідомили про скасування бою на своїх офіційних ресурсах, зокрема й на платформі Інстаграм. На останній вони опублікували те саме розсічення, через яке власне й скасували бій.
Відзначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі мав визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Коли саме відбудеться історичний боксерський поєдинок на разі не відомо.
За даними ЗМІ, український боксер розглядає можливість провести поєдинок із Філіпом Хрговичем. Хорват є обов'язковим претендентом на зустріч із українцем за титул IBF.
Нагадаємо
Поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі мав відбутися 17 лютого. Однак у п'ятницю, 2 лютого, Ф’юрі отримав розтин над оком під час підготовчого спарингу. Боксеру наклали шви, однак через цю травму він не встигне підготуватися до поєдинку, запланованого на 17 лютого.