Ф'юрі під час спарингу отримав травму. Бій з Усиком перенесли

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, запланований на 17 лютого, перенесли. Як повідомив журналіст Майк Коппінджер, причина - травма Тайсона Ф'юрі під час спарингу, передає УНН.

"Тайсон Ф'юрі отримав серйозну травму сьогодні під час спарингу, який вимагав накладання швів, і його беззаперечний бій чемпіона у важкій вазі з Олександром Усиком, запланований на 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, був відкладений", - написав журналіст.

Згодом була оприлюднена й заява самого Ф'юрі, який зазначив, що "спустошений після також тривалої підготовки" і зауважив, що перебуває у чудовій формі.

Нову дату поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі наразі не називають.