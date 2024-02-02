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Ф'юрі під час спарингу отримав травму. Бій з Усиком перенесли

Ф'юрі під час спарингу отримав травму. Бій з Усиком перенесли

Київ • УНН

 • 28433 перегляди

Запланований на 17 лютого титульний бій Тайсона Ф'юрі з Олександром Усиком у суперважкій вазі був перенесений через травму, яку Ф'юрі отримав під час спарингу і яка потребувала накладання швів.

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, запланований на 17 лютого, перенесли. Як повідомив журналіст Майк Коппінджер, причина - травма Тайсона Ф'юрі під час спарингу, передає УНН.

"Тайсон Ф'юрі отримав серйозну травму сьогодні під час спарингу, який вимагав накладання швів, і його беззаперечний бій чемпіона у важкій вазі з Олександром Усиком, запланований на 17 лютого в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, був відкладений", - написав журналіст.

Згодом була оприлюднена й заява самого Ф'юрі, який зазначив, що "спустошений після також тривалої підготовки" і зауважив, що перебуває у чудовій формі. 

Нову дату поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі наразі не називають.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
er-riiadЕр-Ріяд
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
oleksandr-usykОлександр Усик
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