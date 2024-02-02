Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, запланированный на 17 февраля, перенесли. Как сообщил журналист Майк Коппинджер, причина - травма Тайсона Фьюри во время спарринга, передает УНН.

"Тайсон Фьюри получил серьезную травму сегодня во время спарринга, который требовал наложения швов, и его безоговорочный бой чемпиона в тяжелом весе с Александром Усиком, запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был отложен", - написал журналист.

Впоследствии было обнародовано и заявление самого Фьюри, который отметил, что "опустошен после также длительной подготовки" и отметил, что находится в прекрасной форме.

Новую дату поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри пока не называют.