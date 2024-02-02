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Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 18:35  •  10965 просмотра

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Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри, запланированный на 17 февраля, перенесли. Как сообщил журналист Майк Коппинджер, причина - травма Тайсона Фьюри во время спарринга, передает УНН.

"Тайсон Фьюри получил серьезную травму сегодня во время спарринга, который требовал наложения швов, и его безоговорочный бой чемпиона в тяжелом весе с Александром Усиком, запланированный на 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был отложен", - написал журналист.

Впоследствии было обнародовано и заявление самого Фьюри, который отметил, что "опустошен после также длительной подготовки" и отметил, что находится в прекрасной форме. 

Новую дату поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри пока не называют.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Спорт
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
oleksandr-usykАлександр Усик
Ф'юрі під час спарингу отримав травму. Бій з Усиком перенесли
Fury was injured during a sparring match. The fight with Usyk was postponed
Новости по теме

Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Запланированный на 17 февраля титульный бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком в супертяжелом весе был перенесен из-за травмы, которую Фьюри получил во время спарринга и которая потребовала наложения швов.

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Фьюри во время спарринга получил травму. Бой с Усиком перенесли

Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщения об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.

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В прошлом году грузооборот портов Одесской области увеличился более чем в три раза - до более 32 миллионов тонн по сравнению с довоенными показателями, а порт Измаил - более чем в два раза, до 20,2 миллиона тонн.

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Обсудили строительство завода беспилотников: командующий Воздушных сил встретился с гендиректором Baykar Makina

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Суд отпустил под личное обязательство руководителя департамента Минобороны Нахкура