Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире
Киев • УНН
Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.
На первом этапе Кубка мира по отдельным видам многоборья в египетском Каире украинские гимнасты завоевали "золотую" и "две" серебряные медали. О новых победах рассказали в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.
С золотой и двух серебряных медалей начали новый сезон украинские спортивные гимнасты! На первом этапе Кубка мира по отдельным видам многоборья в египетском Каире имеем двойной украинский пьедестал в упражнениях на параллельных брусьях. ... Поздравляем наших гимнастов и их тренеров с успешным стартом олимпийского сезона!
Детали
"Золотую" медаль первенства завоевал Илья Ковтун. Наш действующий чемпион Европы показал результат 15.600 балла. В Минспорта отметили, что это первый старт Ильи после двух перенесенных операций и "сразу золотой", - отметили в ведомстве.
"Серебро" получил наш олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев. Гимнаст показал результат на 15.233 балла.
Еще одно "серебро" завоевал 21-летнего черкащанин Назар Чепурной. В Министерстве молодежи и спорта отметили, что он претендовал на "золото" впрочем ему не хватило 0,03 балла до абсолютной победы в турнире.
Еще одну золотую медаль мог получить Назар Чепурной в опорном прыжке. Сначала 21-летнего черкащанина объявили победителем соревнований, но после протеста сборной Армении "золото" с преимуществом в 0,03 балла досталось Артуру Давтяну. Поэтому наш бронзовый призер чемпионата мира в этом упражнении занял второе место на этапе Кубка мира с результатом 14.900 балла.
Дополнительно
В этот же день украинские дзюдоиски на международном турнире Большого Шлема в Баку также устроили двойной украинский пьедестал - завоевав золото и бронзу в весовой категории до 78 кг. Всего на этих соревнованиях они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.
Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире
Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.
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