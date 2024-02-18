Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире

На первом этапе Кубка мира по отдельным видам многоборья в египетском Каире украинские гимнасты завоевали "золотую" и "две" серебряные медали. О новых победах рассказали в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

С золотой и двух серебряных медалей начали новый сезон украинские спортивные гимнасты! На первом этапе Кубка мира по отдельным видам многоборья в египетском Каире имеем двойной украинский пьедестал в упражнениях на параллельных брусьях. ... Поздравляем наших гимнастов и их тренеров с успешным стартом олимпийского сезона! - поздравили в Министерстве молодежи и спорта.

Детали

"Золотую" медаль первенства завоевал Илья Ковтун. Наш действующий чемпион Европы показал результат 15.600 балла. В Минспорта отметили, что это первый старт Ильи после двух перенесенных операций и "сразу золотой", - отметили в ведомстве.

"Серебро" получил наш олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев. Гимнаст показал результат на 15.233 балла.

Еще одно "серебро" завоевал 21-летнего черкащанин Назар Чепурной. В Министерстве молодежи и спорта отметили, что он претендовал на "золото" впрочем ему не хватило 0,03 балла до абсолютной победы в турнире.

Еще одну золотую медаль мог получить Назар Чепурной в опорном прыжке. Сначала 21-летнего черкащанина объявили победителем соревнований, но после протеста сборной Армении "золото" с преимуществом в 0,03 балла досталось Артуру Давтяну. Поэтому наш бронзовый призер чемпионата мира в этом упражнении занял второе место на этапе Кубка мира с результатом 14.900 балла. - объяснили в ведомстве.

Дополнительно

В этот же день украинские дзюдоиски на международном турнире Большого Шлема в Баку также устроили двойной украинский пьедестал - завоевав золото и бронзу в весовой категории до 78 кг. Всего на этих соревнованиях они завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.