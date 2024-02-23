Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"
Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50
Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета
Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.
ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба
Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.
НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга
Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ
Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.
Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата
Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.
В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки
Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50
Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.
"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара
Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.