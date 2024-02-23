Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  106309 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  120140 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  153643 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  184976 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  182806 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  227982 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  256583 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  225023 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  231817 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

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Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234266 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.

Спорт •   •  9198 просмотра
Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  13343 просмотра
Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50

Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета

Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.

Война •   •  21726 просмотра
Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета

ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба

Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.

Война •   •  21891 просмотра
ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба

НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.

Политика •   •  18646 просмотра
НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.

Экономика •   •  18347 просмотра
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ

Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата

Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.

Война •   •  23163 просмотра
Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата

В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

Мэр Днепра объявил день траура 24 февраля после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки российского беспилотника, который попал в многоэтажку и предприятие в городе.

Война •   •  22282 просмотра
В Днепре 24 февраля объявили Днем траура: горожане оплакивают жертв последней атаки

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.

Война •   •  22555 просмотра
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

Война •   •  20730 просмотра
"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара