Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"

Первая Леди Франции Брижит Мари-Клод Макрон посетила соревнования пара атлетов в Реймсе и лично поздравила команду из Украины. Брижит пообщалась с украинскими атлетами, и сделала с ними памятную фотографию, после чего они выступили на соревнованиях и получили три медали: две золотые и одну бронзовую. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Брижит Мари-Клод Макрон пообщалась и сделала фотографию с командой Украины, которая в первый же день соревнований мирового первенства в помещении среди лиц с нарушениями умственного и физического развития получила 2 золотые и одну бронзовую награду. - рассказали в украинском спортивном ведомстве.

Детали

По данным министерства молодежи и спорта Украины наши украинские параолимпийцы получили три медали:

"Золото" завоевала Юлия Шуляр в забеге на 60 м. Еще одну медаль первенства завоевал Михаил Биленко в дисциплине "многоборье".

Кроме того, Ольга Зазуляк сделала тройной прыжок и получила "Бронзу".

Поздравляем и гордимся! Продолжаем болеть за украинских пара атлетов в Реймсе. Соревнования продлятся до 25 февраля. - поздравили в ведомстве.

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