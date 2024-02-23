Українська юніорська збірна зі стрільби з лука виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2024 у приміщенні
Київ • УНН
Українська юніорська збірна зі стрільби з лука виборола бронзову медаль у стрільбі з блочного лука у віковій категорії U21 на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука у приміщенні 2024 року в Хорватії.
Команд українських юніорів завоювала бронзу чемпіонату Європи 2024 року зі стрільби з лука у приміщенні. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
Маємо медальні новини з чемпіонату Європи зі стрільби з лука в приміщенні, що проходить у хорватському Вараждині
Українська команда у складі: Віталій Вдовенко, Даниїл Неделько та Святослав Карпенко здобула "бронзу" у блочному луці у віковій категорії U21.
Чемпіонат Європи у приміщенні зі стрільби з лука у Вараждині стартував 20 лютого. Переможцями змагань стала команда Італії, "срібло" — у господарів турніру, хорватів.