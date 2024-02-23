Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении
Киев • УНН
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.
Команд украинских юниоров завоевала бронзу чемпионата Европы 2024 года по стрельбе из лука в помещении. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Есть медальные новости с чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в хорватском Вараждине
Украинская команда в составе: Виталий Вдовенко, Даниил Неделько и Святослав Карпенко завоевала "бронзу" в блочном луке в возрастной категории U21.
Чемпионат Европы в помещении по стрельбе из лука в Вараждине стартовал 20 февраля. Победителями соревнований стала команда Италии, "серебро" - у хозяев турнира, хорватов.
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.
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