Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении

Команд украинских юниоров завоевала бронзу чемпионата Европы 2024 года по стрельбе из лука в помещении. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Есть медальные новости с чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит в хорватском Вараждине - сообщили в министерстве молодежи и спорта.

Украинская команда в составе: Виталий Вдовенко, Даниил Неделько и Святослав Карпенко завоевала "бронзу" в блочном луке в возрастной категории U21.

Чемпионат Европы в помещении по стрельбе из лука в Вараждине стартовал 20 февраля. Победителями соревнований стала команда Италии, "серебро" - у хозяев турнира, хорватов.