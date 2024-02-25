Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Украинские шпажистки завоевали золотую медаль в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко и Мария Середа завоевали "золото" в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе, - говорится в сообщении.

Детали

В финальном поединке наши девушки победили команду Польши - 45:35.

Для Анны Максименко это уже вторая золотая медаль на этом чемпионате Европы, первую она получила в индивидуальных соревнованиях.

Так что кадетская сборная Украины по фехтованию завершает выступление на ЧЕ с пятью медалями (3 золотые, 2 бронзовые).

Напомним

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"