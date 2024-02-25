Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  68874 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  101181 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  91979 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  89270 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  85527 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  63980 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  103512 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  108353 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  212180 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230762 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 19:23  •  13072 просмотра

Read in English

Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.

Украинские шпажистки завоевали золотую медаль в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко и Мария Середа завоевали "золото" в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе,

- говорится в сообщении.

Детали

В финальном поединке наши девушки победили команду Польши - 45:35.

Для Анны Максименко это уже вторая золотая медаль на этом чемпионате Европы, первую она получила в индивидуальных соревнованиях.

Так что кадетская сборная Украины по фехтованию завершает выступление на ЧЕ с пятью медалями (3 золотые, 2 бронзовые).

Напомним

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.

Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"23 февраля 2024, 19:29 • 36887 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт
khorvatiyaХорватия
italiyaИталия
ukrainaУкраина
Українські шпажистки стали чемпіонками Європи серед кадетів
Ukrainian fencers become European cadet champions
Новости по теме

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.

Спорт •   •  13072 просмотра
Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов

Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Зеленский заявил, что хочет победить путина до 2030 года и положить конец российским планам, поскольку до этого времени путин оперирует цифрами, а Украина хочет покончить с ним раньше.

Война •   •  18473 просмотра
Мы бы хотели закончить с ним раньше: Зеленский о планах путина до 2030 года

Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

Россия нанесла массированный ракетный удар по Кировоградской области Украины 25 февраля.

Война •   •  17876 просмотра
Россия осуществила массированную ракетную атаку на Кировоградщину

В Украине избрали нового главу НАПК

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины избран Виктор Павлущик, бывший руководитель департамента детективов НАБУ.

Политика •   •  18604 просмотра
В Украине избрали нового главу НАПК

У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Зеленский иронично сказал, что не будет разговаривать с путиным, поскольку у российского диктатора нет мобильного телефона, добавив, что путин не хочет заканчивать войну.

Война •   •  21386 просмотра
У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

российские военные расстреляли украинских солдат, которые сдались в плен в Бахмутском районе, убив по меньшей мере семерых.

Война •   •  17402 просмотра
Лубинец отреагировал на расстрел окупантами украинских бойцов в Бахмутском районе

Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Президент Зеленский проводит аудит армейских учреждений и резервов Украины, чтобы оценить слабые места и гарантировать, что все военнослужащие служат на фронте.

Война •   •  20745 просмотра
Аудит в армии: Зеленский рассказал, на чем сосредоточится Сырский

Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Украина и США ведут переговоры по соглашению по безопасности, которое, по словам заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы, будет одним из самых сильных и будет включать механизмы, которые обеспечат его действие в течение 10 лет.

Политика •   •  19045 просмотра
Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква

Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Молдова не обращалась за военной помощью к Украине, сообщил Президент Украины.

Война •   •  19924 просмотра
Молдова не обращалась к Украине с запросами о военной помощи - Зеленский

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов

российская армия обстреливает Херсон, по словам местных властей, взрывы были слышны в городе.

Война •   •  17606 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе прогремели несколько взрывов