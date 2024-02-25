Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов
Киев • УНН
Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.
Украинские шпажистки завоевали золотую медаль в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко и Мария Середа завоевали "золото" в командном турнире на кадетском континентальном первенстве в итальянском Неаполе,
Детали
В финальном поединке наши девушки победили команду Польши - 45:35.
Для Анны Максименко это уже вторая золотая медаль на этом чемпионате Европы, первую она получила в индивидуальных соревнованиях.
Так что кадетская сборная Украины по фехтованию завершает выступление на ЧЕ с пятью медалями (3 золотые, 2 бронзовые).
Напомним
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Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов
Украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.
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