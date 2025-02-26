Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу
Киев • УНН
Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.
Украинские шпажистки торжествуют на чемпионате Европы среди кадетов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Юные украинские фехтовальщицы продемонстрировали свое мастерство, добыв золото на континентальном первенстве в Анталии.
В финальном противостоянии наша команда в составе Алины Дмитрук, Маргариты Ангарской, Полины Спиридоновой и Валерии Белоус-Гриджак не оставила шансов соперницам из Венгрии, одолев их со счетом 45:26.
Эта победа стала второй золотой наградой для Украины на турнире и принесла команде уже третью медаль в общем зачете.
Более того, украинские шпажистки второй год подряд удерживают статус сильнейшей команды Европы в своей возрастной категории.
Напомним,
В прошлом году украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.
Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов25.02.24, 21:23 • 27727 просмотров