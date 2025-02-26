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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Украинские шпажистки снова покорили чемпионат Европы: кто принес победу

Киев  •  УНН

 • 3519 просмотра

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Команда украинских шпажисток завоевала золото на чемпионате Европы среди кадетов в Анталии, победив Венгрию 45:26. Это вторая золотая награда Украины на турнире и вторая подряд победа на континентальном первенстве.

Украинские шпажистки торжествуют на чемпионате Европы среди кадетов. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Юные украинские фехтовальщицы продемонстрировали свое мастерство, добыв золото на континентальном первенстве в Анталии.

В финальном противостоянии наша команда в составе Алины Дмитрук, Маргариты Ангарской, Полины Спиридоновой и Валерии Белоус-Гриджак не оставила шансов соперницам из Венгрии, одолев их со счетом 45:26. 

Эта победа стала второй золотой наградой для Украины на турнире и принесла команде уже третью медаль в общем зачете.

Более того, украинские шпажистки второй год подряд удерживают статус сильнейшей команды Европы в своей возрастной категории. 

Напомним,

В прошлом году украинские фехтовальщики завоевали золотую медаль в командном турнире на чемпионате Европы среди кадетов в итальянском Неаполе, победив в финале Польшу со счетом 45:35.

Украинские шпажистки стали чемпионками Европы среди кадетов25.02.24, 21:23 • 27727 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
italiyaИталия
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