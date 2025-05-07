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россиян и белорусов допустят к командным турнирам по фехтованию под флагом FIE

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

FIE разрешила спортсменам из россии и беларуси участвовать в командных турнирах под нейтральным флагом. Команды будут выступать под флагом FIE на чемпионате Европы 2025.

россиян и белорусов допустят к командным турнирам по фехтованию под флагом FIE

Международная федерация фехтования (FIE) официально разрешила спортсменам из россии и беларуси участвовать в командных турнирах, предоставив им статус нейтральных участников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление FIE.

Детали

Согласно официальному сообщению организации, спортсмены, получившие нейтральный статус по решению Исполнительного комитета FIE, смогут выступать в составе команд на международных соревнованиях по фехтованию среди взрослых, начиная с чемпионата Европы 2025 года. В то же время их команды будут представлены под флагом самой FIE, а не национальными символами.

Нейтральным командам, состоящим из спортсменов, которым Исполнительный комитет FIE предоставил нейтральный статус, будет разрешено участвовать в командных соревнованиях FIE среди взрослых, начиная с чемпионата Европы в 2025 году. Нейтральные команды выступят под флагом FIE

- говорится в документе.

Это решение вызывает неоднозначную реакцию, ведь в конце апреля аналогичное разрешение уже было предоставлено россиянам и беларусам для участия в юниорском чемпионате мира, также в нейтральном статусе.

Примечательно, что таким образом FIE фактически игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета, который призвал допускать спортсменов из России исключительно к индивидуальным соревнованиям.

Напомним

Украинская команда шпажисток в составе Эмили Конрад, Алины Дмитрук, Анны Максименко и Валерии Белоус-Гриджак завоевала золотую медаль на чемпионате мира, победив в финале сборную Китая. Это первая командная медаль с 2021 года.

Лилия Набока

Лилия Набока

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