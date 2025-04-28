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Збірна України з фехтування посіла четверте місце на ЧЄ U-23: хто здобув медалі

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Збірна України посіла четверте місце на чемпіонаті Європи U-23 в Таллінні. Українські шаблістки та рапіристки вибороли бронзові медалі у командних змаганнях.

Збірна України з фехтування посіла четверте місце на ЧЄ U-23: хто здобув медалі

Українська збірна з фехтування посіла загальнокомандне четверте місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи U-23 в естонському Таллінні, здобувши ще дві нагороди за підсумками заключних двох змагальних днів, повідомили у НОК України, пише УНН.

Ще дві нагороди за підсумками заключних двох змагальних днів здобули українські фехтувальники на чемпіонаті Європи U-23 в естонському Таллінні. На подіум підіймалися шаблісти та рапіристи

- повідомили у НОК.

Дебютні нагороди континентальної першості U-23 здобули шаблісти Олександра Бондар, Дар'я Гонцова, Вікторія Коротченко та Валерія Моренець-Кубанська. У бронзовому протистоянні українки здолали румунок (45:26). Для України це перші медалі з 2018 року у цьому виді зброї на молодіжному чемпіонаті Європи у цій віковій категорії. 

Українські рапіристки втретє поспіль піднялися на командний п’єдестал молодіжного Євро. До успіху стали причетними Ольга Сопіт, Аліна Полозюк, Катерина Буденко та Крістіна Петрова. У поєдинку за бронзові нагороди українки виявилися сильнішими у протистоянні з представницями Польщі (45:23).

У підсумку українська збірна посіла загальнокомандне четверте місце в медальному заліку, здобувши одну золоту, одну срібну та дві бронзові нагороди

- вказали у НОК.

Українка Дмитрук виборола срібло серед кадеток на ЧС з фехтування15.04.25, 10:42 • 7249 переглядiв

Юлія Шрамко

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