Сборная Украины по фехтованию заняла четвертое место на ЧЕ U-23: кто получил медали

Украинская сборная по фехтованию заняла общекомандное четвертое место в медальном зачете на чемпионате Европы U-23 в эстонском Таллинне, завоевав еще две награды по итогам заключительных двух соревновательных дней, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Еще две награды по итогам заключительных двух соревновательных дней завоевали украинские фехтовальщики на чемпионате Европы U-23 в эстонском Таллинне. На подиум поднимались саблисты и рапиристы - сообщили в НОК.

Дебютные награды континентального первенства U-23 завоевали саблисты Александра Бондарь, Дарья Гонцова, Виктория Коротченко и Валерия Моренец-Кубанская. В бронзовом противостоянии украинки одолели румынок (45:26). Для Украины это первые медали с 2018 года в этом виде оружия на молодежном чемпионате Европы в этой возрастной категории.

Украинские рапиристки в третий раз подряд поднялись на командный пьедестал молодежного Евро. К успеху стали причастны Ольга Сопит, Алина Полозюк, Екатерина Буденко и Кристина Петрова. В поединке за бронзовые награды украинки оказались сильнее в противостоянии с представительницами Польши (45:23).

В итоге украинская сборная заняла общекомандное четвертое место в медальном зачете, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды - указали в НОК.

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