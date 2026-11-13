Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятовано

Ворог у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакував Київ. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що під удар потрапила одна з лікарень у Шевченківському районі столиці.

Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано. ... Спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано