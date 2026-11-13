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Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятовано

Київ • УНН

 • 54 перегляди

російська атака пошкодила лікарню в Шевченківському районі Києва. Постраждала одна людина, 30 евакуювали, сімох врятували.

Удар по лікарні в Києві: одна людина постраждала, 37 врятовано

Ворог у ніч на п'ятницю, 13 листопада, атакував Київ. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапила одна з лікарень у Шевченківському районі столиці.

Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано. ... Спалахнула пожежа лікарні з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Києві через російські атаки та дефіцит електроенергії тимчасово повністю вимкнуть зовнішнє освітлення.

Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки07.11.26, 03:19 • 22279 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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