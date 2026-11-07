Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше двоє людей. У Солом’янському районі загорілась нежитлова будівля та пошкоджені дитсадок і житлові будинки.
Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на суботу, 7 листопада, постраждали щонайменше двоє людей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМВА.
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Зазначається, що постраждалим надається необхідна медична допомога.
У Солом'янському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння нежитлової будівлі. ... Також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю дитячого садочка
У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у Соломʼянському районі сталося влучання уламків у 5-поверхневий житловий будинок.
"Також за іншою адресою адресою пошкоджене скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, в 5-поверховому житловому будинку", - додав Кличко.
Нагадаємо
Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. За словами Віталія Кличка, ворог ударив балістикою по обʼєктах інфраструктури.
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