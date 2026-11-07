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Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

У Києві внаслідок нічної атаки постраждали щонайменше двоє людей. У Солом’янському районі загорілась нежитлова будівля та пошкоджені дитсадок і житлові будинки.

Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на суботу, 7 листопада, постраждали щонайменше двоє людей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМВА.

Деталі

Зазначається, що постраждалим надається необхідна медична допомога.

У Солом'янському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння нежитлової будівлі. ... Також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю дитячого садочка

- констатували в КМВА.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у Соломʼянському районі сталося влучання уламків у 5-поверхневий житловий будинок.

"Також за іншою адресою адресою пошкоджене скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, в 5-поверховому житловому будинку", - додав Кличко.

Нагадаємо

Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. За словами Віталія Кличка, ворог ударив балістикою по обʼєктах інфраструктури.

У Києві погіршилась ситуація з енергозабезпеченням - Кличко назвав причину06.11.26, 20:33 • 13068 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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