Нічна атака на Київ: двоє постраждалих і пошкоджені будинки

Внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на суботу, 7 листопада, постраждали щонайменше двоє людей. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення КМВА.

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Зазначається, що постраждалим надається необхідна медична допомога.

У Солом'янському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння нежитлової будівлі. ... Також у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлю дитячого садочка - констатували в КМВА.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що у Соломʼянському районі сталося влучання уламків у 5-поверхневий житловий будинок.

"Також за іншою адресою адресою пошкоджене скління вікон, внаслідок вибухової хвилі, в 5-поверховому житловому будинку", - додав Кличко.

Нагадаємо

Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. За словами Віталія Кличка, ворог ударив балістикою по обʼєктах інфраструктури.

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