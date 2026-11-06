У Києві погіршилась ситуація з енергозабезпеченням - Кличко назвав причину
Київ • УНН
Після пошкодження енергооб’єкта в Житомирі у столиці погіршилося енергопостачання та знизився тиск води. «Київводоканал» вмикає генератори.
У столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням та знизився тиск в системі водопостачання. "Київводоканал" перемикає живлення на генератори. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва
За його словами, на станціях, де є така можливість "Київводоканал" перемикає живлення на генератори.
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