У Києві погіршилась ситуація з енергозабезпеченням - Кличко назвав причину

У столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням та знизився тиск в системі водопостачання. "Київводоканал" перемикає живлення на генератори. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У звʼязку із пошкодженням енергообʼєкта в Житомирі, погіршилася ситуація і з енергозабезпеченням столиці. Та знизився тиск в системі водопостачання Києва - повідомив Кличко.

За його словами, на станціях, де є така можливість "Київводоканал" перемикає живлення на генератори.

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