В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину
Киев • УНН
После повреждения энергообъекта в Житомире в столице ухудшилось энергоснабжение и снизилось давление воды. «Киевводоканал» включает генераторы.
В столице ухудшилась ситуация с энергоснабжением и снизилось давление в системе водоснабжения. "Киевводоканал" переключает питание на генераторы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. А также снизилось давление в системе водоснабжения Киева
По его словам, на станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы.
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