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В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину

Киев • УНН

 • 2336 просмотра

После повреждения энергообъекта в Житомире в столице ухудшилось энергоснабжение и снизилось давление воды. «Киевводоканал» включает генераторы.

В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину

В столице ухудшилась ситуация с энергоснабжением и снизилось давление в системе водоснабжения. "Киевводоканал" переключает питание на генераторы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. А также снизилось давление в системе водоснабжения Киева 

- сообщил Кличко.

По его словам, на станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы.

Продолжительные отключения света и воды: Зеленский сообщил, где ситуация с энергоснабжением после атак рф хуже всего06.11.26, 15:15 • 16682 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Взрывы
Отопление
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Житомир
Киев