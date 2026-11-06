В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину

В столице ухудшилась ситуация с энергоснабжением и снизилось давление в системе водоснабжения. "Киевводоканал" переключает питание на генераторы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергоснабжением столицы. А также снизилось давление в системе водоснабжения Киева - сообщил Кличко.

По его словам, на станциях, где есть такая возможность, "Киевводоканал" переключает питание на генераторы.

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