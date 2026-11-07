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Ночная атака на Киев: двое пострадавших и повреждённые дома

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Киеве в результате ночной атаки пострадали по меньшей мере два человека. В Соломенском районе загорелось нежилое здание, повреждены детский сад и жилые дома.

Ночная атака на Киев: двое пострадавших и повреждённые дома

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на субботу, 7 ноября, пострадали как минимум два человека. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГВА.

Детали

Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Соломенском районе в результате вражеского удара произошло возгорание нежилого здания. ... Также в Соломенском районе в результате вражеской атаки повреждено здание детского сада

- констатировали в КГВА.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Соломенском районе произошло попадание обломков в 5-этажный жилой дом.

"Также по другому адресу повреждено остекление окон в результате взрывной волны в 5-этажном жилом доме", - добавил Кличко.

Напомним

Враг в ночь на субботу, 7 ноября, атаковал Киев. По словам Виталия Кличко, враг нанес баллистический удар по объектам инфраструктуры.

В Киеве ухудшилась ситуация с энергоснабжением — Кличко назвал причину06.11.26, 20:33 • 12925 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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