Ночная атака на Киев: двое пострадавших и повреждённые дома
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной атаки пострадали по меньшей мере два человека. В Соломенском районе загорелось нежилое здание, повреждены детский сад и жилые дома.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на субботу, 7 ноября, пострадали как минимум два человека. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение КГВА.
Детали
Отмечается, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В Соломенском районе в результате вражеского удара произошло возгорание нежилого здания. ... Также в Соломенском районе в результате вражеской атаки повреждено здание детского сада
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Соломенском районе произошло попадание обломков в 5-этажный жилой дом.
"Также по другому адресу повреждено остекление окон в результате взрывной волны в 5-этажном жилом доме", - добавил Кличко.
Напомним
Враг в ночь на субботу, 7 ноября, атаковал Киев. По словам Виталия Кличко, враг нанес баллистический удар по объектам инфраструктуры.
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