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Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Київ • УНН

 • 2758 перегляди

У Києві пролунали вибухи після попередження про балістичні ракети. Моніторингові канали повідомили про удари по столиці та району Обухова.

Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

О 1:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу. Незабаром Повітряні сили попередили про щонайменше 3 балістичні ракети в напрямку Києва.

О 1:05 у Києві пролунали перші вибухи. За даними моніторингових каналів, протягом кількох хвилин близько 20 ракет вдарили по столиці, ще 4 у районі Обухова.

Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях!

- закликав згодом міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, попередив, що росія готує новий удар по українській енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Повітряні сили Збройних сил України
Обухів
Віталій Кличко
Дніпро (річка)
Володимир Зеленський
Україна
Київ