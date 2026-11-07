Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури

Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.

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О 1:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу. Незабаром Повітряні сили попередили про щонайменше 3 балістичні ракети в напрямку Києва.

О 1:05 у Києві пролунали перші вибухи. За даними моніторингових каналів, протягом кількох хвилин близько 20 ракет вдарили по столиці, ще 4 у районі Обухова.

Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях! закликав згодом міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, попередив, що росія готує новий удар по українській енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.