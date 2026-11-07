Ракетна атака на Київ: ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи після попередження про балістичні ракети. Моніторингові канали повідомили про удари по столиці та району Обухова.
Ворог у ніч на суботу, 7 листопада, атакував Київ. Про це повідомляє УНН.
Деталі
О 1:01 у столиці було оголошено повітряну тривогу. Незабаром Повітряні сили попередили про щонайменше 3 балістичні ракети в напрямку Києва.
О 1:05 у Києві пролунали перші вибухи. За даними моніторингових каналів, протягом кількох хвилин близько 20 ракет вдарили по столиці, ще 4 у районі Обухова.
Вибухи в передмісті Києва. Ворог бʼє балістикою по обʼєктах інфраструктури. Перебувайте в укриттях!
Нагадаємо
Напередодні Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, попередив, що росія готує новий удар по українській енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі.