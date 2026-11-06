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росія готує удари по енергетиці, мостам, цивільній інфраструктурі України - Зеленський

Київ • УНН

 • 12372 перегляди

Зеленський заявив, що РФ готує удари по енергетиці, мостах через Дніпро та цивільній інфраструктурі. Україна просить партнерів пришвидшити постачання перехоплювачів Patriot.

росія готує удари по енергетиці, мостам, цивільній інфраструктурі України - Зеленський

Українська розвідка має інформацію, що росія готує новий удар по енергетиці, по мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар – по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні Сили та Збройні Сили України загалом готуються до захисту. Це непросто. Потрібні перехоплювачі для Patriot, і кожна домовленість – важлива, кожен день в постачанні – дуже важливий. І дуже просимо наших партнерів не відкладати постачання на потім 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі у відповідь на удари рф по українській енергетичній інфраструктурі. Київ також визначив подальші кроки у відповідь на російську агресію. 

Павло Башинський

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