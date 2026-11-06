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россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский

Киев • УНН

 • 3916 просмотра

Зеленский заявил, что рф готовит удары по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. Украина просит партнеров ускорить поставки перехватчиков Patriot.

россия готовит удары по энергетике, мостам, гражданской инфраструктуре Украины — Зеленский

Украинская разведка располагает информацией о том, что россия готовит новый удар по энергетике, мостам через Днепр и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН

Сейчас у нас есть информация от разведки, что готовится новый удар — по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к защите. Это непросто. Нужны перехватчики для Patriot, и каждая договоренность важна, каждый день поставок очень важен. И мы очень просим наших партнеров не откладывать поставки на потом 

— сказал Зеленский. 

Напомним 

Украина продолжает операцию против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на удары рф по украинской энергетической инфраструктуре. Киев также определил дальнейшие шаги в ответ на российскую агрессию. 

Павел Башинский

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