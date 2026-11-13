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Удар по больнице в Киеве: один человек пострадал, 37 спасены

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Российская атака повредила больницу в Шевченковском районе Киева. Один человек пострадал, 30 эвакуированы, семеро спасены.

Удар по больнице в Киеве: один человек пострадал, 37 спасены

Враг в ночь на пятницу, 13 ноября, атаковал Киев. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что под удар попала одна из больниц в Шевченковском районе столицы.

Один человек пострадал, семеро спасены и 30 эвакуированы. ... В больнице вспыхнул пожар с частичным разрушением на 2-м этаже. Персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек, еще 7 человек спасли сотрудники ГСЧС. Пожар ликвидирован

- говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве из-за российских атак и дефицита электроэнергии временно полностью отключат наружное освещение.

Ночная атака на Киев: двое пострадавших и повреждённые дома07.11.26, 03:19 • 22330 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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