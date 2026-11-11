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Financial Times

У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії

Київ • УНН

 • 996 перегляди

У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через атаки рф і дефіцит електроенергії. Виняток — засоби оповіщення до 22:00.

У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії

У Києві через російські атаки та дефіцит електроенергії тимчасово повністю вимкнуть зовнішнє освітлення. Про це повідомляє підприємство "Київміськсвітло", пише УНН.

Із метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об’єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалено рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що КП "Київміськсвітло" виконує виключно функцію забезпечення зовнішнього освітлення об’єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності. Підприємство не здійснює електропостачання житлових будинків, об’єктів критичної інфраструктури та інших об’єктів, а також не є постачальником електроенергії.

Відповідно до ухваленого рішення, КП повністю вимикає зовнішнє освітлення міста. Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії - з моменту її відновлення і до 22:00.

Киян та гостей столиці закликають бути уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки.

Також пішоходам рекомендують використовувати світлоповертальні елементи (флікери) на одязі та рюкзаках, а також підсвічувати шлях ліхтариками або смартфонами.

На Київщині доручили посилити світломаскування через загрозу атак рф - ОВА10.11.26, 22:17 • 3714 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська міська державна адміністрація
Київ