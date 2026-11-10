На Київщині доручили посилити світломаскування через загрозу атак рф - ОВА

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Рада оборони Київщини доручила регіонам опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає УНН.

Відбулося чергове засідання Ради оборони області. У ньому взяли участь представники силового блоку, керівники структурних підрозділів. Друзі, маю відзвітувати про певні заходи, які нині погоджує штаб Ради оборони Київщини. За підсумками засідання, яке ми провели сьогодні, доручили на рівні районів та громад опрацювати з бізнесом, комунальним та житловим секторами посилення режиму світломаскування - написав Ткаченко.

Він додав, що наявні заходи повинні допомогти дещо ускладнити дію засобів повітряного нападу ворога, особливо в період довгих зимових сутінків та ночей.

Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям. Також, що є побічною метою, це створює основу для більш відповідального ставлення до використання електроенергії. Всі розуміють, які виклики постали перед енергосистемою в цей час - додав Ткаченко.

Доповнення

Радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що Україні, ймовірно, доведеться переглянути питання світломаскування, якщо росія почне масово використовувати безпілотники з модулем оптичної навігації "Сусанін". Зокрема, це може стосуватися освітлення доріг і ділянок трас у нічний час.

В Україні 11 листопада будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1,5 до 4 черг.