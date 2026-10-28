Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові російські дрони - Флеш

Україні, ймовірно, доведеться переглянути питання світломаскування, якщо росія почне масово використовувати безпілотники з модулем оптичної навігації "Сусанін". Зокрема, це може стосуватися освітлення доріг і ділянок трас у нічний час. Про це заявив радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє УНН.

У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено - зазначив він.

За словами Бескрестнова, потенційне масове застосування росією модуля "Сусанін" на безпілотниках "Герань-5" та інших БпЛА або ракетах може змусити Україну повернутися до практики світломаскування.

Флеш зауважив, що особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас. На його думку, за нових умов використання російської зброї це питання може потребувати перегляду.

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