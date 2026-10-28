Украина может вернуться к режиму светомаскировки из-за новых российских дронов - Флеш

Украине, вероятно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки, если Россия начнет массово использовать беспилотники с модулем оптической навигации «Сусанин». В частности, это может касаться освещения дорог и участков трасс в ночное время. Об этом заявил советник Президента Сергей «Флеш» Бескрестнов, сообщает УНН.

В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно - отметил он.

По словам Бескрестнова, потенциальное массовое применение Россией модуля «Сусанин» на беспилотниках «Герань-5» и других БПЛА или ракетах может заставить Украину вернуться к практике светомаскировки.

Флеш отметил, что особенно это касается освещения дорог и участков трасс. По его мнению, в новых условиях использования российского оружия этот вопрос может потребовать пересмотра.

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