Украина может вернуться к режиму светомаскировки из-за новых российских дронов - Флеш
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов заявил, что массовое применение РФ модуля "Сусанин" может вынудить Украину ограничить ночное освещение дорог.
Украине, вероятно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки, если Россия начнет массово использовать беспилотники с модулем оптической навигации «Сусанин». В частности, это может касаться освещения дорог и участков трасс в ночное время. Об этом заявил советник Президента Сергей «Флеш» Бескрестнов, сообщает УНН.
В 2022 году мы делали это из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно
По словам Бескрестнова, потенциальное массовое применение Россией модуля «Сусанин» на беспилотниках «Герань-5» и других БПЛА или ракетах может заставить Украину вернуться к практике светомаскировки.
Флеш отметил, что особенно это касается освещения дорог и участков трасс. По его мнению, в новых условиях использования российского оружия этот вопрос может потребовать пересмотра.
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