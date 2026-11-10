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В Киевской области поручили усилить светомаскировку из-за угрозы атак РФ — ОВА

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Районы и общины Киевской области должны согласовать с бизнесом и жилым сектором усиление светомаскировки. Цель — затруднить воздушные атаки и экономить электроэнергию.

В Киевской области поручили усилить светомаскировку из-за угрозы атак РФ — ОВА
Фото: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Совет обороны Киевской области поручил регионам проработать с бизнесом, коммунальным и жилым секторами усиление режима светомаскировки. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, передает УНН

Состоялось очередное заседание Совета обороны области. В нем приняли участие представители силового блока, руководители структурных подразделений. Друзья, должен отчитаться о некоторых мероприятиях, которые сейчас согласовывает штаб Совета обороны Киевской области. По итогам заседания, которое мы провели сегодня, поручили на уровне районов и общин проработать с бизнесом, коммунальным и жилым секторами усиление режима светомаскировки 

- написал Ткаченко. 

Он добавил, что имеющиеся меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей. 

Решение необходимо. На него есть запрос от военных, и мы должны помочь нашим защитникам. Также, что является побочной целью, это создает основу для более ответственного отношения к использованию электроэнергии. Все понимают, с какими вызовами столкнулась энергосистема в это время 

- добавил Ткаченко. 

Дополнение 

Советник Президента Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что Украине, вероятно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки, если Россия начнет массово использовать беспилотники с модулем оптической навигации "Сусанин". В частности, это может касаться освещения дорог и участков трасс в ночное время. 

В Украине 11 ноября будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей. 

Павел Башинский

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Укрэнерго
Украина