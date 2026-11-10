11 листопада в Україні графіки будуть діяти цілодобово - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
11 листопада для всіх споживачів діятимуть погодинні відключення від 1,5 до 4 черг. Причина — наслідки атак на енергосистему.
В Україні 11 листопада будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1,5 до 4 черг, передає УНН.
Як діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).
Відзначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 6 до 16 годин.
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
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