11 листопада в Україні графіки будуть діяти цілодобово - скільки доведеться сидіти без світла

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В Україні 11 листопада будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, вимикати будуть від 1,5 до 4 черг, передає УНН.

Як діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг).

Відзначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 6 до 16 годин.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців - наголосили в Укренерго.

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