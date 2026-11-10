11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
11 ноября для всех потребителей будут действовать почасовые отключения от 1,5 до 4 очередей. Причина — последствия атак на энергосистему.
В Украине 11 ноября будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей, передает УНН.
Как будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности – графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 6 до 16 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
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