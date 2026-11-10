11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света

Фото иллюстративное

В Украине 11 ноября будут действовать графики отключений. Как сообщили в Укрэнерго, отключать будут от 1,5 до 4 очередей, передает УНН.

Как будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 4 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 6 до 16 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев — подчеркнули в Укрэнерго.

Россия атаковала энергетику в 8 областях: где отключения и где сложнее всего