В Киеве временно отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии

В Киеве из-за российских атак и дефицита электроэнергии временно полностью отключат наружное освещение. Об этом сообщает предприятие "Киевгорсвет", пишет УНН.

С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принято решение о временном полном отключении наружного освещения столицы - говорится в сообщении.

Отмечается, что КП "Киевгорсвет" выполняет исключительно функцию обеспечения наружного освещения объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности. Предприятие не осуществляет электроснабжение жилых домов, объектов критической инфраструктуры и других объектов, а также не является поставщиком электроэнергии.

В соответствии с принятым решением КП полностью отключает наружное освещение города. Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии — с момента ее восстановления и до 22:00.

Киевлян и гостей столицы призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Также пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать путь фонариками или смартфонами.

В Киевской области поручили усилить светомаскировку из-за угрозы атак РФ — ОВА