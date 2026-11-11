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Financial Times

В Киеве временно отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии

Киев • УНН

 • 834 просмотра

В Киеве временно отключат наружное освещение из-за атак рф и дефицита электроэнергии. Исключение - средства оповещения до 22:00.

В Киеве временно отключат наружное освещение из-за дефицита электроэнергии

В Киеве из-за российских атак и дефицита электроэнергии временно полностью отключат наружное освещение. Об этом сообщает предприятие "Киевгорсвет", пишет УНН.

С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации КГГА принято решение о временном полном отключении наружного освещения столицы

- говорится в сообщении.

Отмечается, что КП "Киевгорсвет" выполняет исключительно функцию обеспечения наружного освещения объектов благоустройства, находящихся в коммунальной собственности. Предприятие не осуществляет электроснабжение жилых домов, объектов критической инфраструктуры и других объектов, а также не является поставщиком электроэнергии.

В соответствии с принятым решением КП полностью отключает наружное освещение города. Исключение составляют шкафы наружного освещения, от которых питаются средства оповещения. В таких случаях освещение будет включаться только при наличии электроэнергии — с момента ее восстановления и до 22:00.

Киевлян и гостей столицы призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Также пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы (фликеры) на одежде и рюкзаках, а также подсвечивать путь фонариками или смартфонами.

В Киевской области поручили усилить светомаскировку из-за угрозы атак РФ — ОВА10.11.26, 22:17 • 3708 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКиев
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Киев