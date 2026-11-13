Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький

Ціни на пальне в Україні знизяться після надходження нових партій - Корецький