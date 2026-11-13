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Опалення
Financial Times
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Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності

Київ • УНН

 • 7060 перегляди

Сергій Корецький заявив, що уряд може не нараховувати плату за опалення у разі руйнувань. Наразі це рішення передчасне.

Зараз про це говорити рано - Корецький про ненарахування плати за опалення у період його відсутності

Прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував можливість ненарахування плати за опалення у разі його відсутності через обстріли, зазначивши, що це один із варіантів, до якого може вдатися уряд, але про це говорити поки зарано. Про це Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада, передає УНН.

Деталі

87% всіх пунктів і пунктів теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення

 - сказав Корецький.

Він зазначив, що зараз дозаповнюється система, і зрештою опаленням забезпечать усіх споживачів.

Також Корецький прокоментував можливість ненарахування плати за опалення.

Це як один з альтернативних, запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце. Якщо ми не зможемо швидко відновлювати, тому будемо вдаватися і до можливо таких заходів. Але зараз про це говорити рано

 - додав прем’єр.

Нагадаємо

У січні Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або надавалися неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів та з інших причин.

Павло Башинський

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