Сейчас об этом говорить рано - Корецкий о нен начислении платы за отопление в период его отсутствия

Премьер-министр Сергей Корецкий прокомментировал возможность неначисления платы за отопление в случае его отсутствия из-за обстрелов, отметив, что это один из вариантов, к которому может прибегнуть правительство, но говорить об этом пока рано. Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

87% всех пунктов и пунктов теплоснабжения заработали. Там, где не работает, это исключительно осознанная позиция - либо чтобы не привлекать внимание врага, либо потому, что завершаются ремонтные работы. В каждом отдельном случае есть конкретное объяснение

Он отметил, что сейчас система дополнительно заполняется, и в конечном итоге отоплением обеспечат всех потребителей.

Также Корецкий прокомментировал возможность неначисления платы за отопление.

Это один из альтернативных, запасных вариантов, если действительно будут иметь место разрушения. Если мы не сможем быстро восстановить, то будем прибегать и к, возможно, таким мерам. Но сейчас говорить об этом рано