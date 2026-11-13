Сейчас об этом говорить рано - Корецкий о нен начислении платы за отопление в период его отсутствия
Киев • УНН
Сергей Корецкий заявил, что правительство может не начислять плату за отопление в случае разрушений. В настоящее время это решение преждевременно.
Премьер-министр Сергей Корецкий прокомментировал возможность неначисления платы за отопление в случае его отсутствия из-за обстрелов, отметив, что это один из вариантов, к которому может прибегнуть правительство, но говорить об этом пока рано. Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.
Детали
87% всех пунктов и пунктов теплоснабжения заработали. Там, где не работает, это исключительно осознанная позиция - либо чтобы не привлекать внимание врага, либо потому, что завершаются ремонтные работы. В каждом отдельном случае есть конкретное объяснение
Он отметил, что сейчас система дополнительно заполняется, и в конечном итоге отоплением обеспечат всех потребителей.
Также Корецкий прокомментировал возможность неначисления платы за отопление.
Это один из альтернативных, запасных вариантов, если действительно будут иметь место разрушения. Если мы не сможем быстро восстановить, то будем прибегать и к, возможно, таким мерам. Но сейчас говорить об этом рано
Напомним
В январе Кабинет министров принял решение, которое гарантирует автоматический перерасчет платы за коммунальные услуги, если они не предоставлялись или предоставлялись ненадлежащего качества из-за последствий вражеских обстрелов и по другим причинам.