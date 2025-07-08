Украина призвала отстранить «нейтральных» российских дзюдоистов от участия в XXXII летней Всемирной Универсиаде

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация дзюдо Украины призвали президента МОК Кирсти Ковентри, руководителей Международной федерации студенческого спорта и Международной федерации дзюдо пересмотреть допуск к Универсиаде россиян Валерия Ендовицкого, Абрека Нагучева и Стефании Власовой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

Как отмечается в обращении от Украины, эти россияне участвовали в "Клубном чемпионате России по дзюдо в честь 70-летия Путина" (Грозный, 2022).

На турнире звучала пропаганда войны: символика Z, дети в одежде с изображением Путина, видео с военными РФ. Награды вручал Кадыров — подсанкционный соратник Путина. - рассказали в Минмолодежьспорта.

Кроме того, уточняется, что Нагучев - представитель военного клуба ЦСКА, Ендовицкий - спортсмен охранного клуба "Динамо".

Согласно рекомендациям МОК, спортсмены с нейтральным статусом не могут поддерживать войну.

Украина призывает проверить предоставленные факты и принять меры для отстранения упомянутых спортсменов.

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В официальном обращении, которое подписали президент НОК Украины Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк, подтверждена неизменная позиция Украины: пока российские войска при поддержке белорусского режима ведут войну против Украины, представители этих стран не должны участвовать в международных соревнованиях в любом статусе - включая нейтральный.

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