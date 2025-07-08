Украина призвала отстранить «нейтральных» российских дзюдоистов от участия в XXXII летней Всемирной Универсиаде
Киев • УНН
Украина призвала МОК и международные федерации пересмотреть допуск россиян к Универсиаде. Спортсмены участвовали в пропагандистском турнире и связаны с военными клубами.
Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация дзюдо Украины призвали президента МОК Кирсти Ковентри, руководителей Международной федерации студенческого спорта и Международной федерации дзюдо пересмотреть допуск к Универсиаде россиян Валерия Ендовицкого, Абрека Нагучева и Стефании Власовой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
Как отмечается в обращении от Украины, эти россияне участвовали в "Клубном чемпионате России по дзюдо в честь 70-летия Путина" (Грозный, 2022).
На турнире звучала пропаганда войны: символика Z, дети в одежде с изображением Путина, видео с военными РФ. Награды вручал Кадыров — подсанкционный соратник Путина.
Кроме того, уточняется, что Нагучев - представитель военного клуба ЦСКА, Ендовицкий - спортсмен охранного клуба "Динамо".
Согласно рекомендациям МОК, спортсмены с нейтральным статусом не могут поддерживать войну.
Украина призывает проверить предоставленные факты и принять меры для отстранения упомянутых спортсменов.
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