Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Всемирной Универсиаде, победив в финале групповых упражнений с 3 мячами и 2 обручами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Нашим художественным гимнасткам не было равных в финале групповых упражнений с 3 мячами и 2 обручами. За выступление с пятью лентами девушки получили еще одно серебро и также стали вице-чемпионками в многоборье. В копилке сине-желтых уже пять наград. Три из них — достижение наших граций - говорится в сообщении Минспорта.

В личных финалах достижения были следующими:

• Кристина Пограничная показала 8-й результат в упражнениях с булавами;

• Полина Городничая заняла 7-е место в финале с лентой.

Альвина Якимец, главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике, рассказала, какие наставления давала девушкам перед решающим выступлением:

"Очень настраивала девушек на то, что они должны сделать все, что могут, очень постараться за себя, за команду, за нашу страну", - сообщила она.

В целом украинская сборная завоевала 5 медалей на Универсиаде в Германии (1 золото, 3 серебряные, 1 бронзовая) и поднялась на 8-е место в общем медальном зачете.

Дополнение

17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде 2025 в Германии. Анна Максименко гарантировала Украине еще одну медаль в женской индивидуальной шпаге, соревнуясь за золото или серебро.

Украина призвала МОК и международные федерации пересмотреть допуск россиян к Универсиаде. Спортсмены участвовали в пропагандистском турнире и связаны с военными клубами.