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Українська шпажистка Емілі Конрад принесла Україні першу медаль на Літній Універсіаді 2025 17 липня 2025

Київ • УНН

 • 1854 перегляди

17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині. Анна Максименко гарантувала Україні ще одну медаль у жіночій індивідуальній шпазі, змагаючись за золото або срібло.

Українська шпажистка Емілі Конрад принесла Україні першу медаль на Літній Універсіаді 2025

На Всесвітній літній Універсіаді 2025 року у Німеччині 17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула для України першу медаль (бронзу). Також очікується, що інша українська фехтувальниця здобуде або золото або срібло у поєдинку з гонконгською суперницею Кайлін Се, пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

"Є перша медаль України на Всесвітній літній Універсіаді 2025! І це бронза у фехтуванні! Її здобула 17-річна Емілі Конрад в особистих змаганнях шпажисток. Наша спортсменка перемогла у чотирьох поєдинках на шляху до півфіналу, де поступилася чемпіонці Всесвітньої Універсіади-2023 Кайлін Се з Гонконгу — 8:10", - говориться у повідомленні.

Також одну медаль у жіночій індивідуальній шпазі гарантувала нашій збірній Анна Максименко. У фіналі змагань буде вирішено, чи буде здобуто золоту чи срібну медаль, де українці протистоятиме та сама Кайлін Се, яка перемогла Емілі Конрад.

"Вітаємо команду України з медальним почином, а Емілі Конрад з першою в кар'єрі нагородою Summer World University Games! Тримаємо кулаки за Анну Максименко у фіналі, який почнеться о 20:15 за київським часом! Разом вболіваємо за українських спортсменів-студентів!", - зазначили в Міністерстві.

Довідково

Всесвітня літня універсіада 2025 є 32-ми за всесвітніми мультиспортивними іграми серед студентів, які 16-27 липня приймає Німеччина. Змагання проходитимуть на спортивних об'єктах, розташованих у п'яти містах Рейнсько-Рурського регіону, — Бохум, Дуйсбург, Дюссельдорф, Ессен та Мюльгайм-на-Рурі.

Доповнення

Збірна України з фехтування тріумфально завершила Чемпіонат Європи-2025, що проходив з 14 по 19 червня в італійському місті Генуя. Українські спортсмени увійшли до трійки найсильніших, здобувши в результаті три медалі — дві золоті та одну срібну.

Українська шаблістка Олена Кравацька не візьме участь у цьогорічному Чемпіонаті світу з фехтування. Таке рішення спортсменка прийняла через сімейні обставини, оскільки пріоритети в її житті змінилися.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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