Українська шпажистка Емілі Конрад принесла Україні першу медаль на Літній Універсіаді 2025 17 липня 2025
Київ • УНН
17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині. Анна Максименко гарантувала Україні ще одну медаль у жіночій індивідуальній шпазі, змагаючись за золото або срібло.
На Всесвітній літній Універсіаді 2025 року у Німеччині 17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула для України першу медаль (бронзу). Також очікується, що інша українська фехтувальниця здобуде або золото або срібло у поєдинку з гонконгською суперницею Кайлін Се, пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
"Є перша медаль України на Всесвітній літній Універсіаді 2025! І це бронза у фехтуванні! Її здобула 17-річна Емілі Конрад в особистих змаганнях шпажисток. Наша спортсменка перемогла у чотирьох поєдинках на шляху до півфіналу, де поступилася чемпіонці Всесвітньої Універсіади-2023 Кайлін Се з Гонконгу — 8:10", - говориться у повідомленні.
Також одну медаль у жіночій індивідуальній шпазі гарантувала нашій збірній Анна Максименко. У фіналі змагань буде вирішено, чи буде здобуто золоту чи срібну медаль, де українці протистоятиме та сама Кайлін Се, яка перемогла Емілі Конрад.
"Вітаємо команду України з медальним почином, а Емілі Конрад з першою в кар'єрі нагородою Summer World University Games! Тримаємо кулаки за Анну Максименко у фіналі, який почнеться о 20:15 за київським часом! Разом вболіваємо за українських спортсменів-студентів!", - зазначили в Міністерстві.
Довідково
Всесвітня літня універсіада 2025 є 32-ми за всесвітніми мультиспортивними іграми серед студентів, які 16-27 липня приймає Німеччина. Змагання проходитимуть на спортивних об'єктах, розташованих у п'яти містах Рейнсько-Рурського регіону, — Бохум, Дуйсбург, Дюссельдорф, Ессен та Мюльгайм-на-Рурі.
Доповнення
Збірна України з фехтування тріумфально завершила Чемпіонат Європи-2025, що проходив з 14 по 19 червня в італійському місті Генуя. Українські спортсмени увійшли до трійки найсильніших, здобувши в результаті три медалі — дві золоті та одну срібну.
Українська шаблістка Олена Кравацька не візьме участь у цьогорічному Чемпіонаті світу з фехтування. Таке рішення спортсменка прийняла через сімейні обставини, оскільки пріоритети в її житті змінилися.