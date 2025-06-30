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Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих

Київ • УНН

 • 77 перегляди

Збірна України з фехтування тріумфально завершила Чемпіонат Європи-2025, що проходив з 14 по 19 червня в італійському місті Генуя. Українські спортсмени увійшли до трійки найсильніших, здобувши в результаті три медалі — дві золоті та одну срібну.

Чемпіонат Європи-2025 з фехтування в Генуї: Україна серед найкращих
Фото: ФХУ, Роман Свічкар проти Маттео Галассі

До складу національної збірної увійшли 26 фехтувальників, серед яких шість дебютантів і дев’ять досвідчених медалістів попередніх континентальних першостей. Особливо відзначилися команда шпажисток і Роман Свічкар, які принесли Україні нагороди найвищого гатунку. Аліна Комащук виборола срібло.

Фото: ФХУ, Роман Свічкар
Фото: ФХУ, Роман Свічкар

Першим на чемпіонаті засяяв 32-річний харків’янин Роман Свічкар, який відкрив медальний рахунок для України. У фіналі він впевнено переміг італійця Маттео Галассі. Тріумф Свічкаря став історичним, бо це перше за довгий час особисте золото України в чоловічій шпазі. Попереднім чемпіоном був Віталій Агеєв, котрий здобув найвищу нагороду в далекому 1994 році.

Також надзвичайно високий рівень продемонструвала Аліна Комащук. 32-річна спортсменка із Одеси доповнила свою вражаючу колекцію командних нагород першою індивідуальною медаллю ЧЄ. Вона впевнено долала суперниць на шляху до фіналу, але в останньому поєдинку поступилася чинній чемпіонці Європи в команді — француженці Сарі Нутча.

Фото: ФХУ, Олена Кривицької, Влада Харьков, Інна Бровко та Анна Максименко
Фото: ФХУ, Олена Кривицької, Влада Харьков, Інна Бровко та Анна Максименко

Золотим фінальним акордом для України стала перемога жіночої команди шпажисток у складі Олени Кривицької, Влади Харькової, Інни Бровко та дебютантки Анни Максименко. У фіналі дівчата перемогли збірну Швейцарії і отримали найвищу нагороду. 

Раніше українські фехтувальники здобували більше однієї золотої медалі на Чемпіонаті Європи лише раз — 2009 року в Пловдиві. Тоді головною тріумфаторкою стала Ольга Харлан, яка виборола золото в особистій першості і повторила успіх у команді разом з Ольгою Жовнір, Оленою Хомровою та Галиною Пундик.

"Щиро вітаю наших спортсменів! Це досягнення — історична подія та величезний внесок в розвиток українського спорту", — прокоментував успіхи українських фехтувальників засновник FAVBET Андрій Матюха.

Нагадаємо, що цьогорічний чемпіонат став першим великим стартом під егідою генерального партнера збірної України — компанії FAVBET. Угода про співпрацю з Федерацією фехтування України укладена на сезон 2024/2025.

"Ми пишаємося, що у співпраці FAVBET з Федерацією фехтування України ми бачимо такі результати. Високі нагороди, якими відзначено наших спортсменів, — доказ того, що українське фехтування має потужний потенціал. Наша мета — створювати умови, в яких талановиті фехтувальники зможуть розвиватися, зростати та впевнено представляти країну у світі. Впевнені, що попереду ще багато перемог". — підкреслив Head of Sport Marketing компанії FAVBET Денис Якимов.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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