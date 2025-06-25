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Українська фехтувальниця відмовилася від участі у чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 686 перегляди

Українська шаблістка Олена Кравацька не візьме участь у цьогорічному Чемпіонаті світу з фехтування. Таке рішення спортсменка прийняла через сімейні обставини, оскільки пріоритети в її житті змінилися.

Українська фехтувальниця відмовилася від участі у чемпіонаті світу

Українська шаблістка Олена Кравацька оголосила, що не братиме участі у цьогорічному чемпіонаті світу з фехтування. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення спортсменки у Facebook.

Деталі

Кравацька заявила, що відмова від змагань - її власне та складне рішення.

"Цього літа я не їду на чемпіонат світу. Це моє особисте рішення. Болісне, важке, але усвідомлене", - написала фехтувальниця Олена Кравацька.

Вона пояснила, що головною метою її повернення у спорт була особиста медаль, якої досі бракує в її кар'єрі.

"Я поверталась у спорт саме заради цього чемпіонату - заради особистої медалі, якої мені ще не вистачає. Я дуже цього хотіла. Мені не вистачало змагань, тренувального ритму, цієї спортивної атмосфери", - поділилася спортсменка.

Однак цього разу, за її словами, пріоритети в житті змінилися.

"Але не цього разу. Сьогодні в моєму житті є речі, які важливіші за спорт", - підкреслила Кравацька.

Вона наголосила, що потребує бути поряд із близькими людьми.

"Моя мама - з нею зараз складний період, і я не можу бути десь далеко, коли вона мене потребує. І мій син. Його я не можу залишити на три тижні - бо залишити просто нема з ким", - пояснила фехтувальниця.

За її словами, хоч близькі й намагаються підтримати, але існують обов’язки, де необхідна особиста присутність.

"Мені близькі люди допомагають, наскільки можуть. Але є ролі, у яких важливо не просто бути, а бути присутнім. І коли цього немає - доводиться тримати все на собі", - зазначила Кравацька.

Вона завершила звернення словами про внутрішню силу та прийняття цього рішення.

"Тому я залишаюсь. Не слабка - сильна. Не переможена - пріоритетна. Не там, де мріялось. Але саме там, де зараз маю бути. І я знаю: ще будуть мої чемпіонати. Просто не цього літа", - підсумувала спортсменка.

Довідка

Олена Кравацька - українська фехтувальниця на шаблі, олімпійська чемпіонка Ріо-2016 у командному заліку та срібна призерка Токіо-2020. Входить до складу національної збірної України. За свою кар’єру неодноразово ставала призеркою етапів Кубка світу та чемпіонатів Європи.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі03.08.24, 21:57 • 122071 перегляд

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Спорт
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