Украинская фехтовальщица отказалась от участия в чемпионате мира

Украинская саблистка Елена Кравацкая объявила, что не будет участвовать в этом году на чемпионате мира по фехтованию. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение спортсменки в Facebook.

Детали

Кравацкая заявила, что отказ от соревнований - ее собственное и сложное решение.

"Этим летом я не еду на чемпионат мира. Это мое личное решение. Болезненное, тяжелое, но осознанное", - написала фехтовальщица Елена Кравацкая.

Она объяснила, что главной целью ее возвращения в спорт была личная медаль, которой до сих пор не хватает в ее карьере.

"Я возвращалась в спорт именно ради этого чемпионата - ради личной медали, которой мне еще не хватает. Я очень этого хотела. Мне не хватало соревнований, тренировочного ритма, этой спортивной атмосферы", - поделилась спортсменка.

Однако в этот раз, по ее словам, приоритеты в жизни изменились.

"Но не в этот раз. Сегодня в моей жизни есть вещи, которые важнее спорта", - подчеркнула Кравацкая.

Она подчеркнула, что нуждается быть рядом с близкими людьми.

"Моя мама - с ней сейчас сложный период, и я не могу быть где-то далеко, когда она во мне нуждается. И мой сын. Его я не могу оставить на три недели - потому что оставить просто не с кем", - объяснила фехтовальщица.

По ее словам, хоть близкие и пытаются поддержать, но существуют обязанности, где необходимо личное присутствие.

"Мне близкие люди помогают, насколько могут. Но есть роли, в которых важно не просто быть, а присутствовать. И когда этого нет - приходится держать все на себе", - отметила Кравацкая.

Она завершила обращение словами о внутренней силе и принятии этого решения.

"Поэтому я остаюсь. Не слабая - сильная. Не побежденная - приоритетная. Не там, где мечталось. Но именно там, где сейчас должна быть. И я знаю: еще будут мои чемпионаты. Просто не этим летом", - подытожила спортсменка.

Справка

Елена Кравацкая - украинская фехтовальщица на сабле, олимпийская чемпионка Рио-2016 в командном зачете и серебряный призер Токио-2020. Входит в состав национальной сборной Украины. За свою карьеру неоднократно становилась призером этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.

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