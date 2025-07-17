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Украинская шпажистка Эмили Конрад принесла Украине первую медаль на Летней Универсиаде 2025 17 июля 2025

Киев • УНН

 • 920 просмотра

17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде 2025 в Германии. Анна Максименко гарантировала Украине еще одну медаль в женской индивидуальной шпаге, соревнуясь за золото или серебро.

Украинская шпажистка Эмили Конрад принесла Украине первую медаль на Летней Универсиаде 2025

На Всемирной летней Универсиаде 2025 года в Германии 17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала для Украины первую медаль (бронзу). Также ожидается, что другая украинская фехтовальщица завоюет либо золото, либо серебро в поединке с гонконгской соперницей Кайлин Се, пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Подробности

"Есть первая медаль Украины на Всемирной летней Универсиаде 2025! И это бронза в фехтовании! Ее завоевала 17-летняя Эмили Конрад в личных соревнованиях шпажисток. Наша спортсменка победила в четырех поединках на пути к полуфиналу, где уступила чемпионке Всемирной Универсиады-2023 Кайлин Се из Гонконга — 8:10", - говорится в сообщении.

Также одну медаль в женской индивидуальной шпаге гарантировала нашей сборной Анна Максименко. В финале соревнований будет решено, будет ли завоевана золотая или серебряная медаль, где украинке будет противостоять та же Кайлин Се, которая победила Эмили Конрад.

"Поздравляем команду Украины с медальным почином, а Эмили Конрад с первой в карьере наградой Summer World University Games! Держим кулаки за Анну Максименко в финале, который начнется в 20:15 по киевскому времени! Вместе болеем за украинских спортсменов-студентов!", - отметили в Министерстве.

Справка

Всемирная летняя универсиада 2025 года является 32-ми по счету всемирными мультиспортивными играми среди студентов, которые 16-27 июля принимает Германия. Соревнования будут проходить на спортивных объектах, расположенных в пяти городах Рейнско-Рурского региона, — Бохум, Дуйсбург, Дюссельдорф, Эссен и Мюльхайм-на-Руре.

Дополнение

Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, проходивший с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены вошли в тройку сильнейших, завоевав в итоге три медали — две золотые и одну серебряную.

Украинская саблистка Елена Кравацкая не примет участие в нынешнем Чемпионате мира по фехтованию. Такое решение спортсменка приняла из-за семейных обстоятельств, поскольку приоритеты в ее жизни изменились.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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