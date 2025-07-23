Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з фехтування. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Фантастичний старт для України на чемпіонаті світу з фехтування, який розпочався у Тбілісі (Грузія)! Влада Харькова здобула золоту медаль в особистій жіночій шпазі — це перший за 22 роки титул чемпіонки світу для українського жіночого фехтування на шпазі - йдеться у повідомленні.

28-річна українка, дворазова чемпіонка Європи, вперше у кар'єрі піднялася на світовий п'єдестал — і одразу на його найвищу сходинку!

У чвертьфінальному напруженому поєдинку Влада вирвала перемогу у француженки Елоіз Ванріссель — 15:14. У півфіналі українка здолала перший номер світового рейтингу FIE, кореянку Сон Се Ра — 15:14.

А у фіналі знову перемогла з рахунком 15:14 — цього разу бронзову призерку Олімпіади-2020 Катріну Лехіс з Естонії.

Це - велика перемога всієї української фехтувальної школи, нашої команди, наших тренерів - додали в НОК України.

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