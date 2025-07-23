Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

$41.770.05
48.870.07
ukenru
У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
17:47 • 4828 перегляди
У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії
17:15 • 13983 перегляди
У Стамбулі відбулась коротка підготовча зустріч Умєрова, мединського з приймаючою стороною
16:26 • 22670 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
16:25 • 48038 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
12:48 • 43616 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Ексклюзив
12:21 • 75609 перегляди
Михайло Пінкевич – капітан 1 рангу у відставці про формування ВМС ЗСУ та перші місії НАТО в Україні
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 157636 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
23 липня, 09:26 • 144031 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
23 липня, 08:25 • 100459 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
23 липня, 07:59 • 88686 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.7м/с
53%
746мм
Популярнi новини
Привласнив майже 750 000 гривень на ремонті: директор школи у Києві отримав підозру23 липня, 08:50 • 22779 перегляди
Ошукала українців на понад 50 млн грн під приводом "допомоги" ЗСУ: шахрайку екстрадували з ОАЕ23 липня, 09:26 • 21846 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: українська делегація вирушила до Туреччини23 липня, 09:33 • 65679 перегляди
ДБР розпочало розслідування аварії винищувача Mirage-2000: що відомо23 липня, 10:12 • 97911 перегляди
Справа ПриватБанку: САП повідомила про завершення розслідування щодо Коломойського та ще п'ятьох осіб12:47 • 49464 перегляди
Публікації
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
16:25 • 48042 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 157639 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 219698 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку23 липня, 05:00 • 251389 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 260909 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Стамбул
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 132182 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 254261 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 341499 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 348481 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 338916 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

Київ • УНН

 • 2298 перегляди

Українська шпажистка Влада Харькова виборола золоту медаль на Чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі. Це перше за 22 роки "золото" для українського жіночого фехтування на шпазі.

Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування

У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з фехтування. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Фантастичний старт для України на чемпіонаті світу з фехтування, який розпочався у Тбілісі (Грузія)! Влада Харькова здобула золоту медаль в особистій жіночій шпазі — це перший за 22 роки титул чемпіонки світу для українського жіночого фехтування на шпазі

- йдеться у повідомленні.

28-річна українка, дворазова чемпіонка Європи, вперше у кар'єрі піднялася на світовий п'єдестал — і одразу на його найвищу сходинку!

У чвертьфінальному напруженому поєдинку Влада вирвала перемогу у француженки Елоіз Ванріссель — 15:14. У півфіналі українка здолала перший номер світового рейтингу FIE, кореянку Сон Се Ра — 15:14.

А у фіналі знову перемогла з рахунком 15:14 — цього разу бронзову призерку Олімпіади-2020 Катріну Лехіс з Естонії.

Це - велика перемога всієї української фехтувальної школи, нашої команди, наших тренерів

- додали в НОК України.

Універсіада-2025: тхеквондист Гарбар приніс Україні третє золото23.07.25, 14:00 • 3462 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Спорт
Тбілісі
Південна Корея
Франція
Естонія
Україна
Грузія
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9