Харькова принесла Україні золоту медаль ЧС-2025 з фехтування
Київ • УНН
Українська шпажистка Влада Харькова виборола золоту медаль на Чемпіонаті світу з фехтування у Тбілісі. Це перше за 22 роки "золото" для українського жіночого фехтування на шпазі.
У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з фехтування. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Фантастичний старт для України на чемпіонаті світу з фехтування, який розпочався у Тбілісі (Грузія)! Влада Харькова здобула золоту медаль в особистій жіночій шпазі — це перший за 22 роки титул чемпіонки світу для українського жіночого фехтування на шпазі
28-річна українка, дворазова чемпіонка Європи, вперше у кар'єрі піднялася на світовий п'єдестал — і одразу на його найвищу сходинку!
У чвертьфінальному напруженому поєдинку Влада вирвала перемогу у француженки Елоіз Ванріссель — 15:14. У півфіналі українка здолала перший номер світового рейтингу FIE, кореянку Сон Се Ра — 15:14.
А у фіналі знову перемогла з рахунком 15:14 — цього разу бронзову призерку Олімпіади-2020 Катріну Лехіс з Естонії.
Це - велика перемога всієї української фехтувальної школи, нашої команди, наших тренерів
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