Харькова принесла Украине золотую медаль ЧМ-2025 по фехтованию

В среду, 23 июля, украинская шпажистка Влада Харькова принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по фехтованию. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Фантастический старт для Украины на чемпионате мира по фехтованию, который начался в Тбилиси (Грузия)! Влада Харькова завоевала золотую медаль в личной женской шпаге — это первый за 22 года титул чемпионки мира для украинского женского фехтования на шпаге - говорится в сообщении.

28-летняя украинка, двукратная чемпионка Европы, впервые в карьере поднялась на мировой пьедестал — и сразу на его высшую ступень!

В четвертьфинальном напряженном поединке Влада вырвала победу у француженки Элоиз Ванриссель — 15:14. В полуфинале украинка одолела первый номер мирового рейтинга FIE, кореянку Сон Се Ра — 15:14.

А в финале снова победила со счетом 15:14 — на этот раз бронзовую призерку Олимпиады-2020 Катрину Лехис из Эстонии.

Это - большая победа всей украинской фехтовальной школы, нашей команды, наших тренеров - добавили в НОК Украины.

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