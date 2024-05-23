На сегодня украинские спортсмены получили 78 лицензий на участие в Олимпийских играх во Франции, и 99 спортсменов примут участие. Об этом рассказал президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас 78 лицензий и 99 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Лицензии мы еще ожидаем, ведь еще месяц будут продолжаться отборочные соревнования - сказал Гутцайт.

Напомним

Женская парная четвёрка по гребле завоевала лицензию на Олимпийские игры 2024 года, заняв второе место в отборочном турнире.