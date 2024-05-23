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Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх

Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх

Київ • УНН

 • 38497 перегляди

Українські спортсмени отримали 78 ліцензій і 99 спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року у Франції, причому очікується, що після завершення відбіркових змагань через місяць буде отримано ще більше ліцензій.

Станом на сьогодні українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Франції, і 99 спортсменів візьмуть участь. Про це розповів, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт у ефірі телемарафону, передає УНН.

У нас 78 ліцензій і 99 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ліцензії ми ще очікуємо, адже ще місяць триватимуть відбіркові змагання 

- сказав Гутцайт.

Нагадаємо

Жіноча парна четвірка з веслування завоювала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року, посівши друге місце у відбірковому турнірі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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