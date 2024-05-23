Українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх
Київ • УНН
Українські спортсмени отримали 78 ліцензій і 99 спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх 2024 року у Франції, причому очікується, що після завершення відбіркових змагань через місяць буде отримано ще більше ліцензій.
Станом на сьогодні українські спортсмени отримали 78 ліцензій на участь в Олімпійських іграх у Франції, і 99 спортсменів візьмуть участь. Про це розповів, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт у ефірі телемарафону, передає УНН.
У нас 78 ліцензій і 99 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Ліцензії ми ще очікуємо, адже ще місяць триватимуть відбіркові змагання
Нагадаємо
Жіноча парна четвірка з веслування завоювала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року, посівши друге місце у відбірковому турнірі.