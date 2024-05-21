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Українська жіноча парна четвірка з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Українська жіноча парна четвірка з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

Жіноча парна четвірка з веслування завоювала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року, посівши друге місце у відбірковому турнірі.

Жіноча парна четвірка з академічного веслування пробилася на Олімпіаду-2024, посівши друге місце на кваліфікаційному турнірі. Про це повідомляє пресслужба НОК України, пише УНН.

Деталі

У швейцарському Люцерні розігруються останні 30 ліцензій в рамках фінальної олімпійської кваліфікаційної регати з академічного веслування, відомої ще як "регата останнього шансу". За перепустки змагаються, зокрема, й українські екіпажі.

Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової другими подолали дистанцію у 2000 м. Дівчата пропустили вперед лише суперниць з США (+0,23). Цей результат забезпечив українкам омріяну ліцензію на Олімпійські ігри-2024!

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, попри виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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