Українська жіноча парна четвірка з академічного веслування здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Київ • УНН
Жіноча парна четвірка з веслування завоювала ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року, посівши друге місце у відбірковому турнірі.
Жіноча парна четвірка з академічного веслування пробилася на Олімпіаду-2024, посівши друге місце на кваліфікаційному турнірі. Про це повідомляє пресслужба НОК України, пише УНН.
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У швейцарському Люцерні розігруються останні 30 ліцензій в рамках фінальної олімпійської кваліфікаційної регати з академічного веслування, відомої ще як "регата останнього шансу". За перепустки змагаються, зокрема, й українські екіпажі.
Жіноча четвірка парна у складі Наталії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової другими подолали дистанцію у 2000 м. Дівчата пропустили вперед лише суперниць з США (+0,23). Цей результат забезпечив українкам омріяну ліцензію на Олімпійські ігри-2024!
Нагадаємо
Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, попри виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.