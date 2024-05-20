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Україна оголосила, що візьме участь в Олімпіаді-2024

Україна оголосила, що візьме участь в Олімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 24275 перегляди

Україна візьме участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, продемонструвавши свою волю та силу духу, незважаючи на виклики, пов'язані з російським вторгненням, включаючи втрату понад 450 спортсменів та руйнування спортивних об'єктів.

Україна братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. Про це оголосили глава Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, передає УНН.

Деталі

Бідний та Гутцайт провели неформальну зустріч з представниками українських та іноземних медіа, де обговорили подробиці участі України в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

"Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: "The Will to Win". Цього разу для України Олімпіада — це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", - відзначили у Мінмолодьспорту.

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У відомстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. Російські окупанти знищили або пошкодили понад 500 спортивних об’єктів, серед яких 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські спортсмени продовжують тренуватися та виборювати ліцензії на Олімпійські ігри.

"Наші спортсмени – це герої, які тренуються в умовах окупації, під обстрілами, часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку", - було зазначено на зустрічі.

Додамо

Учасники зустрічі висловили вдячність міжнародним партнерам, які надали прихисток і тренувальні бази для українських спортсменів. Вони також наголосили на важливості продовжувати боротися проти допуску російських та білоруських громадян до участі в Олімпійських іграх.

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"Участь України в Олімпійських іграх – це перемога нашого духу, волі і віри в майбутнє. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати підтримувати України у боротьбі за мир і справедливість для всього світу", - резюмували у відомстві.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаСпортОлімпіада
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