Украина объявила, что примет участие в Олимпиаде-2024

Украина будет участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Об этом объявили глава Министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, передает УНН.

Детали

Бедный и Гутцайт провели неформальную встречу с представителями украинских и иностранных медиа, где обсудили подробности участия Украины в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

"Эти игры имеют особое значение для Украины, ведь это возможность показать миру нашу волю и силу духа. Лозунг Украины на Олимпийских играх: "The Will to Win". На этот раз для Украины Олимпиада - это в первую очередь большой экран к миру. Мы должны напомнить, что Украина есть, борется и способна побеждать. Сам факт, что в Париже выступают под украинским флагом является большим проявлением силы воли", - отметили в Минмолодежспорта.

В ведомстве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения россии погибли более 450 украинских спортсменов, среди которых и чемпионы мира. Российские оккупанты уничтожили или повредили более 500 спортивных объектов, среди которых 15 баз олимпийской подготовки. Несмотря на это, украинские спортсмены продолжают тренироваться и бороться за лицензии на Олимпийские игры.

"Наши спортсмены - это герои, которые тренируются в условиях оккупации, под обстрелами, часто теряя близких. Их мужество и воля к победе заслуживают наибольшего уважения и поддержки", - было отмечено на встрече.

Добавим

Участники встречи выразили благодарность международным партнерам, которые предоставили убежище и тренировочные базы для украинских спортсменов. Они также подчеркнули важность продолжать бороться против допуска российских и белорусских граждан к участию в Олимпийских играх.

"Участие Украины в Олимпийских играх - это победа нашего духа, воли и веры в будущее. Мы призываем международное сообщество продолжать поддерживать Украину в борьбе за мир и справедливость для всего мира", - резюмировали в ведомстве.